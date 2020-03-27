Очевидцы рассказали о подозреваемом в поджоге жилого дома Екатеринбурга

«Люди видели, как перед возгоранием во дворе крутился неизвестный мужчина», — отметил полицейский.

Житель соседнего дома Денис уточнил, что одним из первых прибыл на место пожара.

«Я услышал женские крики и выбежал на улицу. Увидел, что горит соседний дом. На первом этаже разбил окно, залез туда и вытащил пожилую женщину. Только на улице увидел, что она уже мертвая. Я раньше в МЧС работал, знаю, как будет гореть, если очаг находится в квартире. Здесь же четко было видно, что поджог — облили входную дверь подъезда, и сразу началось сильное задымление. Подъезд выгорел, был отрезан выход людям. Поджигатель облил дверь не бензином, а каким-то маслом — сильно чувствовался запах», — пояснил Денис.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что «на месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа ОП № 3».

«Сотрудники полиции с коллегами из МЧС и СК отрабатывают различные версии пожара с гибелью большого количества людей. Специалисты предполагают, что вероятность поджога примерно 80%», — добавил он.

Ранее семь человек сгорели в деревянном жилом доме Екатеринбурга.