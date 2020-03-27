    27 марта 2020, 12:48

    Очевидцы рассказали о подозреваемом в поджоге жилого дома Екатеринбурга

    Ольга Ситникова

    Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли очевидца, который почти сразу оказался на месте пожара. Специалисты пытаются выяснить все обстоятельства инцидента. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    «Люди видели, как перед возгоранием во дворе крутился неизвестный мужчина», — отметил полицейский.

    Житель соседнего дома Денис уточнил, что одним из первых прибыл на место пожара.

    «Я услышал женские крики и выбежал на улицу. Увидел, что горит соседний дом. На первом этаже разбил окно, залез туда и вытащил пожилую женщину. Только на улице увидел, что она уже мертвая. Я раньше в МЧС работал, знаю, как будет гореть, если очаг находится в квартире. Здесь же четко было видно, что поджог — облили входную дверь подъезда, и сразу началось сильное задымление. Подъезд выгорел, был отрезан выход людям. Поджигатель облил дверь не бензином, а каким-то маслом — сильно чувствовался запах», — пояснил Денис.

    Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что «на месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа ОП № 3».

    «Сотрудники полиции с коллегами из МЧС и СК отрабатывают различные версии пожара с гибелью большого количества людей. Специалисты предполагают, что вероятность поджога примерно 80%», — добавил он.

    Ранее семь человек сгорели в деревянном жилом доме Екатеринбурга.