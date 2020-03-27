Семь человек сгорели при пожаре в жилом доме Екатеринубрга

Жилой деревянный дом загорелся в Екатеринбурге. Пожар тушили всю ночь. В огне погибли семь человек, еще один пострадал. МЧС показало кадры с места происшествия.

О возгорании на улице Омской пожарные узнали поздно вечером 26 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Первые подразделения прибыли к горящему дому уже через несколько минут. Пламя охватило подъезд и подбиралось к кровле. Из строения смогли самостоятельно выбраться 10 человек.

Огонь быстро распространился из-за деревянных конструкций здания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Спасатели вынесли из горящего дома два газовых баллона. Взорваться они не успели.

Открытое горение удалось ликвидировать к 01:30. Пожарные занялись проливкой и разбором сгоревшей постройки. В тушении задействовали 57 человек личного состава и 12 единиц техники.

Полностью справиться с пожаром удалось только к шести утра. На месте работают следственные органы и пожарные дознаватели. Причины случившегося устанавливаются. Погибли семь человек, еще один пострадал.

Для желающих на базе местной школы развернули пункт временного размещения.

В региональном СК РФ сайту Ura.Ru рассказали, что после случившегося возбудили уголовное дело об убийстве и поджоге.