Очевидцы показали затопленный теплоход в Татарстане

В Сети появилось видео от очевидцев происшествия в Татарстане. Днем 10 июля там затонул прогулочный теплоход. Все находившихся на борту пассажиров спасли, они не получили ранений.

Автор видео в момент затопления теплохода находился неподалеку от места происшествия. Судя по видео, он сразу ринулся на помощь оказавшимся в беде пассажирам. По словам автора видео, в ночное время место происшествия лучше обходить стороной, чтобы не налететь в темноте на затонувший теплоход.

Прогулочный теплоход затонул в Татарстане. Всех пассажиров удалось спасти, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

«Предварительно, днем на реке Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры были оперативно спасены катерами и лодками», — говорится в сообщении ведомства. На теплоходе в момент происшествия были 34 человека, их всех доставили на берег.

Открыто уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».

Следователем предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия. Проводится допрос свидетелей, к назначению готовится ряд экспертиз.

«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, способствующие совершению указанного происшествия, и предприняты меры по недопущению таких фактов впредь», — указано в сообщении ведомства в Telegram.