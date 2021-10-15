Очевидец рассказал о взрыве на газовой подстанции в Москве

Очевидец ЧП на газовой подстанции на улице Грина рассказал, что перед началом пожара он слышал взрыв. После этого, по его словам, над зданием возник столб огня.

«Часов в 12 услышал хлопок, подошел к окну, увидел, что загорелось здание [подстанции]. Потом был мощный такой столб огня, видимо, газ выгорал. И в течение 10 минут подъехали пожарные, подождали, когда выгорит газ, и начали тушить», — рассказал собеседник «360».

Во время пожара огонь с подстанции успел перекинуться на припаркованные рядом автомобили. Пострадали три машины. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 75 квадратных метров. На ликвидацию ушел примерно час.

По данным источника «360», в результате происшествия пострадал один человек. Причины и обстоятельства возникновения пожара, а также точные данные о пострадавшем уточняются.