Очевидец рассказал о взрыве на газовой подстанции в Москве
Очевидец ЧП на газовой подстанции в Москве рассказал, что слышал взрыв перед пожаром
Очевидец ЧП на газовой подстанции на улице Грина рассказал, что перед началом пожара он слышал взрыв. После этого, по его словам, над зданием возник столб огня.
«Часов в 12 услышал хлопок, подошел к окну, увидел, что загорелось здание [подстанции]. Потом был мощный такой столб огня, видимо, газ выгорал. И в течение 10 минут подъехали пожарные, подождали, когда выгорит газ, и начали тушить», — рассказал собеседник «360».
Во время пожара огонь с подстанции успел перекинуться на припаркованные рядом автомобили. Пострадали три машины. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 75 квадратных метров. На ликвидацию ушел примерно час.
По данным источника «360», в результате происшествия пострадал один человек. Причины и обстоятельства возникновения пожара, а также точные данные о пострадавшем уточняются.