Эксклюзив 11 июля 2023, 06:27 Очевидец пожара в Новой Москве умер от переживаний Сгорел частный дом в поселении Воскресенском Новой Москвы, один человек умер

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В частном доме на территории Воскресенское Новой Москвы случился пожар. Специалисты МЧС ликвидировали огонь. Очевидец пожара умер, сообщил источник «360».

Огонь в СНТ ГПЗ-2 заметили около полуночи и вызвали спасателей. Он охватил весь дом и мог перейти на соседние хозяйственные постройки, поэтому специалисты начали проливку из трех стволов.

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Площадь возгорания составила 70 квадратных метров, обрушения — 35 квадратных метров. К 00:25 его локализовали, а через полчаса потушили.

Владелец соседнего участка из-за сложившихся обстоятельств и сильных переживаний почувствовал себя плохо. Несмотря на помощь медиков, он скончался.

Крупный пожар случился в Нижнем Новгороде на улице Бекетова. Пострадали шестеро, один человек погиб.