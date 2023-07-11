Происшествия 11 июля 2023, 02:13 Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде МЧС: в Нижнем Новгороде при пожаре в доме на улице Бекетова погиб один человек Пресс-служба МЧС

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В жилом доме на улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода произошел пожар. В результате погиб один человек и шестеро, в том числе пятеро детей, пострадали. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«Пожарно-спасательными подразделениями спасены 10 человек, в том числе пять детей, пострадали шесть человек, в том числе пять детей. В результате пожара один человек погиб», — рассказали в ведомстве.

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Пострадавших направили в городские больницы.

Пожар начался вечером 10 июля. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. К 00:14 спасателям удалось полностью потушить огонь.

Несколько дней назад в Милане сгорел дом престарелых. Погибло шестеро постояльцев в возрасте от 69 до 85 лет. Еще несколько человек попали в больницу в тяжелом состоянии. Как минимум у 40 человек врачи обнаружили признаки отравления угарным газом.