Происшествия 15 февраля 2024, 10:34 Очередь в аэропорту Шереметьево образовалась из-за зажигалки в виде гранаты Зажигалку в виде ручной гранаты нашли при досмотре пассажира в Шереметьеве РИА «Новости»

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Сотрудники Шереметьева при досмотре ручной клади одного из пассажиров нашли предмет, похожий на взрывное устройство. В результате сотни людей не могли попасть в аэропорт этим утром. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Выявленный предмет признан не угрожающим окружающим, это оказалась зажигалка в виде аналога боевой ручной гранаты», — уточнили в компании.

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По данным Telegram-канала Mash, линейное управление МВД распорядилось закрыть вход с парковки в терминал с 5:20 до 7:30 утра. Люди направились в терминал C через парковку терминала B, что в итоге и привело к большим очередям. Однако некоторые уходили с паркинга и заходили через главный вход терминала C, который в это время работал в обычном режиме.

Ранее пассажиры пожаловались на задержку вылета в Шереметьеве. Люди сообщили, что не знают, вылетят ли они вовремя.