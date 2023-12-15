Происшествия 15 декабря 2023, 11:23 Очередь из автомобилей «скорой помощи» возникла у петербуржской детской больницы «Фонтанка»: в Петербурге перед детской больницей образовалась пробка из скорых РИА «Новости»

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Уровень заболеваемости в Санкт-Петербурге повысился. Очевидцы заметили очереди из машин скорой помощи перед детской больницей, сообщила «Фонтанка».

Около десятка автомобилей выстроились вечером вдоль медицинского учреждения.

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«Инфекционное боксированное отделение № 9. Мест нет. Скорые стоят помногу часов, плюс ждешь во временных боксах», — отметил корреспондент издания.

В комитете по здравоохранению заявили, что места в больницах есть, несмотря на вспышку ОРВИ в городе. По информации ведомства, в стационарах детской сети для COVID-19 и пневмоний остаются свободными около 20% коек.

Ранее подъем заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом зафиксировали в Подмосковье. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сезонных инфекций, показатель заболеваемости которыми находится ниже порогового уровня на 25,8%.

В ведомстве напомнили, что 60,2% жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа. По словам представителей Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем.