«Очень боюсь высоты»: сотрудница полиции рассказала, как убедила мужчину слезть с Крымского моста

Сотрудница полиции Наталья Мошаро рассказала, как убедила мужчину слезть с Крымского моста, на верхушку которого он забрался. Он заявил спасателям, что будет разговаривать только с женщиной.

Сотрудница рассказала, что в дежурную часть пришло сообщение о том, что мужчина пытается покончить с собой, для чего он залез на металлические конструкции строения. Наряд отправился на адрес, и по приезде полицейские встретили бригаду МЧС. Те рассказали, что поговорить конструктивно с человеком не получается, потому что тот не захотел разговаривать с мужчинами.

«После общения с психологом нами было принято решение, что дальнейшие переговоры буду вести я. Мы с сотрудником МЧС на манипуляторе в люльке поднялись на самый верх, где находился мужчина, и уже я вела с ним диалог. Скажу честно, я очень боюсь высоты, но когда встал вопрос о человеческой жизни, тут уже все мои страхи отошли на второй план», — описала случившееся спасительница мужчины.

Она добавила, что основной задачей диалога было успокоить мужчину, потому что вся конструкция моста была во льду. Переговоры продлились примерно 15 минут и прошли успешно — мужчину удалось убедить не рисковать жизнью и спуститься.

Мужчина забрался на Крымский мост, по его словам, из-за сложной ситуации в жизни. Он простоял на верхушке моста не меньше часа.