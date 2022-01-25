Спасатели сняли мужчину с Крымского моста. СМИ вспомнили, что он уже залезал на него

В Москве спасатели сняли с Крымского моста мужчину, который не менее часа простоял там на верхушке. Оказалось, что отчаянного мостолаза зовут Умар, и он уже забрался на тот же самый мост как минимум один раз, в 2019 году, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным Baza, мужчина забрался на мост из-за начальницы, которая якобы отказывалась ему платить, хотя у него четверо детей. Только три года назад Умару удалось дозвониться до начальницы, а вот на этот раз трубку никто не взял.

Также СМИ сообщили, что мужчина спустился с моста после того, как ему передали деньги, передала «Газета.ru».

Убедить мужчину не совершать глупостей и слезть с моста удалось не сразу. После того, как первая команда переговорщиков, которая поднималась к покорителю пилона, не справилась с задачей, к мостолазу отправилась еще одна, но и у них ничего не вышло. Возмутитель спокойствия при этом передал спасателям записку и успел переговорить с кем-то по телефону. Ранее «360» публиковал видео с места событий.

Но с третьего раза мужчина все же поддался на уговоры. Спуститься его уговорила женщина-полицейский, которая уже разговаривала с горе-экстремалом до этого, и спасатель. Мужчина ступил в люльку, после чего его спустили вниз. Под мостом спасенного встречали полицейские.