«Обычные адекватные люди». Соседка рассказала о погибшей в Раменском паре | 360°

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«Обычные адекватные люди». Соседка рассказала о погибшей в Раменском паре

Соседка умершей в Раменском пары рассказала, что семья не вызывала никаких подозрений

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Женщина, которую нашли мертвой в квартире в Раменском, воспитывала нескольких детей. После рождения младшей дочери она не работала, рассказала «360» соседка погибшей. По ее словам, семья жила обычной жизнью.

Муж погибшей, которого тоже нашли мертвым в квартире, также производил адекватное впечатление. По словам соседки, о каких-то скандалах между парой она не слышала.

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Собеседница «360» добавила, что умершая женщина жила в этом доме с самого детства. Была замужем несколько раз. От первого мужа у нее была старшая дочь, которая как раз и обнаружила тело матери в квартире.

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Младшего ребенка, по словам соседки, погибшая родила от нового супруга. Их общая шестилетняя девочка была активным, нормальным ребенком, гуляла во дворе, добавила собеседница «360».

В настоящее время девочка находится в больнице. У нее сильный стресс. По данным омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, у ребенка выявили истощение. Сейчас она плохо ест и не говорит. С ней работают психологи.

Девочку нашли в квартире вместе с умершими родителями накануне. С диагнозом «обезвоживание» ее госпитализировали. Мишонова сообщила, что опеку над ребенком могут передать старшей сестре.

Обстоятельства и причины смерти родителей девочки устанавливаются.

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