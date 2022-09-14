Найденную в доме с умершими родителями девочку из Раменского оставили под присмотром врачей | 360°

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Найденную в доме с умершими родителями девочку из Раменского оставили под присмотром врачей

Омбудсмен Мишонова: спасенная в Раменском девочка находится в истощенном состоянии

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Шестилетняя девочка, которую нашли в квартире с умершими родителями, находится в истощенном состоянии. Ребенок плохо ест, не разговаривает, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

«Малышка истощена. У нее сильнейший психологический стресс, она плохо ест, не говорит. С ней в круглосуточном режиме работают психологи», — написала Мишонова в своем Telegram-канале.

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По ее словам, девочка проходит широкое медицинское обследование. Врачи не выявили никаких критических проблем, но пока ребенок все равно будет под присмотром медиков. Это важно для стабилизации его психического состояния, пояснила омбудсмен.

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Ранее Мишонова сообщила, что девочку могут передать под опеку старшей сестры после того, как будут улажены все юридические вопросы.

Тела матери ребенка и ее сожителя нашли в квартире на улице Десантная в Раменском. При осмотре признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Точную причину смерти людей выяснят судмедэксперты. В этой же квартире нашли шестилетнюю девочку, ее доставили в больницу.

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