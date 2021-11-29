«Я один на пятерых напал». Пятеро мужчин избили таксиста и обвинил его в нападении

На днях екатеринбургский таксист приехал на обычный вызов через приложение в центр города. Его ждали пятеро мужчин с открытыми бутылками вина. Мужчина отказался везти пять человек в салоне. За что получил бутылкой по уху. Его также облили вином.

Как рассказал Роман Исхаков «360», в салоне остался один из его обидчиков. По его словам, он 10-15 минут уговаривал пассажиров выйти.

«Фактически я уговорил их выйти. Один из них решил, что мне надо отомстить. Стал разливать вино, а потом этой бутылкой меня ударил. Один из них не успел выйти. Видимо, решил досмотреть до конца, чем закончится. Я поехал в полицию. Он говорит, я тебе ничего не сделал, ты меня отпусти», — рассказал Роман.

Пока ехали, он вызвал по телефону наряд, не силой же выволакивать пассажира, и подъехал к отделению. Мужчина вышел из машины навстречу подъехавшим стражам правопорядка. Это время оставшийся внутри человек попытался выбить ногами дверцу такси и в этот момент выронил телефон. В этот момент к отделу подбежали его приятели и набросились на Романа с кулаками.

«Они прибежали фактические на пороге отдела начали меня избивать. За то, что привез их приятеля в полицию. А затем спокойно ушли. Я машину закрыл, зашел в отдел. Предложили написать заявление, пообещали передать по всем постам. В конце выяснилось, что это я отбирал телефон и вино. Я один на пятерых напал и во всем виноват. Нападавшие пожаловались в „Яндекс“, меня заблокировали, но потом разобрались. Они написали на меня встречное заявление, что я у них украл бутылку вина и телефон, который они выронили. Я это все передал экспертам как улики», — рассказал Исхаков.

Он подтвердил, что один из нападавших представился сотрудником полиции. Но, по его мнению, это была пьяная бравада.

Роман сообщил, что не может сейчас работать. Никто не захочет ездить с водителем, у которого «расквашено» лицо. Тем более, что он часто возит детей.

Как сообщил паблик «Типичный Екатеринбург», двое пассажиров Исхакова пришли в ОВД и рассказали об обоюдном конфликте, в ходе которого водитель применил к ним силу.

«Один из мужчин написал встречное заявление с просьбой привлечь водителя к ответственности. По обоим заявлениям службой участковых проводится проверка», — объяснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что во Владивостоке три таксиста избили пассажира и отобрали у него ценны вещи общей стоимость 800 тысяч рублей.