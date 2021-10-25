Таксисты ограбили пассажира на 800 тысяч рублей во Владивостоке

Трое таксистов избили и ограбили пассажира. Ущерб оценен в 800 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости».

Это случилось во Владивостоке. Один из таксистов подвозил пассажира до ночного клуба. По версии следствия, после этого он сговорился с двумя сообщниками. Они подкараулили мужчину на выходе из клуба, после чего избили его и, пока он находился без сознания, украли деньги и перстень с бриллиантом на общую сумму 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, написал RT.