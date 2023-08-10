Эксклюзив 10 августа 2023, 13:50 «Обсуждали завтрашний день». Погибшая в Каменске-Уральском школьница перед смертью переписывалась с отцом Отец погибшей свердловской школьницы рассказал, что переписывался с ней перед ее смертью

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Школьница, которую нашли мертвой в лесополосе в Свердловской области, перед смертью переписывалась с отцом. Пока она шла домой, они обсуждали завтрашний день и аренду квартир, рассказал мужчина «360». В распоряжении канала также оказалось видео из лесополосы, где обнаружили тело.

«Как сейчас понимаю, весь этот путь мы с ней обсуждали ее завтрашний день в переписке, она скидывала мне варианты аренды квартир», — поделился отец девушки.

Он не поверил в версию о том, что школьнице стало плохо, потому что, по его мнению, человек в этом случае «не пойдет в ночной лес». Мужчина также выразил уверенность, что дочь не употребляла запрещенные вещества.

«Я исключаю это. Сомневаюсь, что человек под запрещенными веществами станет общаться с родителем», — отметил собеседник канала.

По его словам, никаких болезней — по крайней мере, выявленных — у нее не было. В поликлинику она обращалась «только с простудой».

В день смерти девушка ездила на стажировку в крупную компанию и делилась с отцом планами продолжать там работать.

Тело подростка без признаков насильственной смерти нашли в ночь на 10 августа. СМИ сообщили, что она ехала домой на поздней электричке и прошла часть пути пешком через лесополосу.

Следователи проводят процессуальную проверку по факту обнаружения тела. По данным пресс-службы СК по Свердловской области, они осмотрели место происшествия и устанавливают возможных очевидцев. Тело девушки направили на экспертизу для выяснения давности и причины смерти.