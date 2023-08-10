Криминал 10 августа 2023, 03:12 Тело 16-летней школьницы нашли в лесополосе Свердловской области Freepik

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Труп 16-летней школьницы обнаружили в Каменск-Уральском Свердловской области в ночь на 10 августа. Об этом сообщило издание E1.ru в своем Telegram-канале.

По данным издания, на теле подростка не нашли признаков насильственной смерти. Местные каналы сообщили, что в последние часы жизни девочка ехала домой на поздней электричке вечером 9 августа. Ее тело обнаружили в лесу между Диагностическим центром и Байновским мостом.

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Как сообщили в городской группе в социальных сетях, транспорт не ходил до дома подростка, поэтому она пошла пешком через лесополосу. Местные жители не слышали никаких криков. По неподтвержденной информации, школьница написала последнее сообщение в своем блоге, где в шутливой форме попросила ее «не убивать и не насиловать», пока она ночью идет до дома.

Ранее в поселке Разумное в Белгородской области нашли тело пропавшей 15-летней школьницы. По предварительной информации, несовершеннолетняя исчезла после ухода из дома. Родственники погибшей обратились в правоохранительные органы. Когда труп подростка нашли, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».