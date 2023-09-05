05 сентября 2023, 10:02
Обстрелы ВСУ помешали тушить пожары в Новой Каховке
Мэр Новой Каховки Леонтьев: ВСУ обстрелами препятствовали тушению пожаров
Обстрелы со стороны ВСУ затруднили работу экстренных служб в Новой Каховке. Об этом заявил мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, украинская армия наносила удары именно в те моменты, когда пожарные службы начинали тушить возгорания.
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«Пожары практически постоянные. Нам удается потушить, причем не только силами МЧС, но и добровольцев, и добровольных пожарных дружин», — отметил Леонтьев.
Он добавил, что сейчас в городе ситуация стала «продолжением того, что началось со времени подрыва Каховской гидроэлектростанции». Так, жители Новой Каховки стали уезжать из-за угрозы их жизни. Обстрелы ВСУ продолжились, и обстановка в регионе осталась сложной.
Мэр города заявил, что эвакуация населения пока не планировалась. Он также выразил надежду на скорое восстановление мирной жизни.
ВСУ в ночь на 5 сентября выпустили по населенным пунктам Херсонской области 34 снаряда из ствольной артиллерии. Украинская армия наносила удары по жилой инфраструктуре.
ВСУ
Новая Каховка
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