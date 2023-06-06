Общество 06 июня 2023, 14:57 Почти 60 тысяч человек эвакуировали в Белгородской области Губернатор Гладков заявил об эвакуации в Белгородской области почти 60 тысяч человек РИА «Новости»

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Около 60 тысяч человек удалось эвакуировать в Белгородской области за короткий срок. Более восьми тысяч из них остаются в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Его слова на своем сайте привела партия «Единая Россия».

Генсовета партии Андрей Турчак провел онлайн-беседу с региональными отделениями ЕР после посещения распределительного гуманитарного центра, который находится в Белгороде.

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«Секретарь белгородского отделения „Единой России“ губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более восьми тысяч», — отметили в сообщении.

Остальные люди в основном пока переехали к родственникам, уточнил RT.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. Больше всего ударов приходится на приграничные Грайворонский и Шебенский городские округа. После особенно мощной атаки на последний люди стали уезжать оттуда.

По словам Гладкова, 5 июня противник выпустил по Шебекинскому городскому округу почти 500 снарядов различного калибра. Украинские силы били по жилым массивам Шебекина. В результате случившегося пострадал мужчина.