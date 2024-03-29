Происшествия 29 марта 2024, 16:23 Обстрел ВСУ повредил дом и уничтожил сарай в курском селе Горналь Курский губернатор Старовойт: обстрел ВСУ повредил жилой дом в селе Горналь Telehram-канал Романа Старовойта (@gubernator_46)

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Украинские боевики обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. Прилетевшие снаряды повредили жилой дом, а также подожгли сарай. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В своем Telegram-канале он опубликовал фотографию со остатками сгоревшей постройки.

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Старовойт подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. На место уже прибыли оперативные службы для фиксации последствий обстрела.

Пострадавшим собственникам глава Курской области пообещал помощь в восстановлении имущества.

Это уже второй обстрел Курской области украинскими боевиками за пятницу, 29 марта. Сначала под атакой оказалась деревня Внезапное Кореневского района.

Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что местные жители насчитали семь прилетов снарядов.