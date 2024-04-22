Происшествия 22 апреля 2024, 16:39 Обстрел украинских боевиков повредил шесть домов в брянском поселке Суземки Брянский губернатор Богомаз: обстрел ВСУ повредил шесть домов в Суземках РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли поселок городского типа Суземки в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, повреждения получили шесть домов. Среди мирных жителей никто не пострадал.

«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждены шесть домовладений», — написал Богомаз.

Глава Брянской области добавил, что оперативные и экстренные службы региона приступили к работе на месте происшествия.

В минувшее воскресенье, 21 апреля, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью три беспилотника, запущенные с территории Украины.

Богомаз уточнил, что дроны сбили над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами. Упавшие обломки летательных аппаратов к разрушениям на земле не привели. Среди мирных жителей никто не пострадал.