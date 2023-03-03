Происшествия 03 марта 2023, 11:55 Глыба снега упала на двух женщин в Кузбассе и снесла их на дорогу Прокуратура Кемеровской области начала проверку из-за падения снега с крыши на двух женщин РИА «Новости»

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В городе Тайга Кемеровской области снежная «лавина» с крыши накрыла двух проходивших мимо женщин, повалила их с ног и вынесла на проезжую часть. Видео происшествия опубликовали в соцсетях. Прокуратура региона по данному факту проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Организована проверка в связи со сходом снега с крыши здания в городе Тайга», — уточнили в прокуратуре Кемеровской области.

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Сотрудники надзорного ведомства проверят исполнение законодательства о благоустройстве и дадут оценку действиям собственника здания, который вовремя не почистил крышу. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

В конце декабря 2022 года жителей Нефтекамска чуть не убил сошедший с крыши снег. Женщины стояли у подъезда, когда на них обрушился снег с крыши. Он накрыл их и скамейку.