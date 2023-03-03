03 марта 2023, 11:55
Глыба снега упала на двух женщин в Кузбассе и снесла их на дорогу
Прокуратура Кемеровской области начала проверку из-за падения снега с крыши на двух женщин
В городе Тайга Кемеровской области снежная «лавина» с крыши накрыла двух проходивших мимо женщин, повалила их с ног и вынесла на проезжую часть. Видео происшествия опубликовали в соцсетях. Прокуратура региона по данному факту проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Организована проверка в связи со сходом снега с крыши здания в городе Тайга», — уточнили в прокуратуре Кемеровской области.
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Сотрудники надзорного ведомства проверят исполнение законодательства о благоустройстве и дадут оценку действиям собственника здания, который вовремя не почистил крышу. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.
В конце декабря 2022 года жителей Нефтекамска чуть не убил сошедший с крыши снег. Женщины стояли у подъезда, когда на них обрушился снег с крыши. Он накрыл их и скамейку.
ЖКХ
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