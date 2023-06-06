Происшествия 06 июня 2023, 09:29 Прорыв на Каховской ГЭС. Кого затронет эвакуация Мэр Новой Каховки: эвакуация из-за прорыва на ГЭС может затронуть жителей прибрежной зоны РИА «Новости»

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В случае, если в связи с прорывом на Каховской ГЭС примут решение об эвакуации, вывозить будут только жителей прибрежной зоны, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он подчеркнул, что остальную часть населения эта мера не затронет, сообщил ТАСС.

По его данным, в зону подтопления могут попасть порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах.

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При этом в экстренных службах региона ТАСС заявили, что подтопление грозит 80 населенным пунктам. По данным собеседника агентства, на ГЭС оказались разрушены 11 из 28 пролетов. В результате началось каскадное разрушение станции.

Леонтьев ранее подчеркнул в беседе со СМИ, что причиной разрушения стал обстрел минувшей ночью. Источник ТАСС указывал, что ударить по объекту могли из реактивной системы залпового огня «Ольха». Дамба в результате ЧП не пострадала, отмечал мэр Новой Каховки.