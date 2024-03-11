Важное 11 марта 2024, 10:46 Обрушение кровли произошло при пожаре в Подмосковье МЧС: при пожаре в Раменском округе произошло обрушение кровли

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При пожаре в поселке Родники Раменского городского округа произошло обрушение кровли. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«При пожаре в Подмосковье произошло обрушение кровли», — заявили в ведомстве.

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Пожар в поселке Родники начался ранее в понедельник. По предварительным данным, огонь распространился на закрытой территории с цехами рядом со Старым Вялковским кладбищем, «360» показывал эксклюзивные кадры с места событий.

Пресс-служба главка МЧС по Московской области сообщала о пожаре в нежилом помещении на Речной улице, где расположен ангар со строительными материалами.

Всего на место ЧП отправили 20 специалистов и пять единиц техники. Площадь пожара составила порядка 700 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали.