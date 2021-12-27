Обнаженный с ножом: неизвестный мужчина погиб в центре Москвы

Голый мужчина выпал с балкона третьего этажа на Тверской улице Москвы. Это произошло напротив ресторана «Пушкин», передал канал РЕН ТВ.

Этот человек получил смертельные травмы и скончался на месте, скорой помощи осталось только констатировать смерть. Очевидцы сообщили, что погибший держал в руках нож. Личность умершего сейчас выясняется. На вид ему примерно 50 лет. На месте работает Следственный комитет.

Ранее депутат законодательного органа города Арамиля (Свердловская область) Валерий Блинов был найден мертвым на берегу реки Сысерть.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Тем не менее издание Znak.com со ссылкой на источник в КПРФ, которую представлял Блинов, сообщило, что мог быть удар по голове, после которого парламентарий замерз на улице. Возможные причины нападения назвать затруднились.

Блинов был депутатом МВД в отставке, он 18 лет отдал силовым службам, был награжден двумя орденами Мужества, участвовал в операции по освобождению заложников.