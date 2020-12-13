Радиоактивную сумку обнаружили в Шереметьево

В багажном отделении московского Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном. Она перемещена в специализированное помещение. Проводится проверка.

Сумка была обнаружена при сортировке багажа в багажном отделении терминала В, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Изменение радиационного фона в одной из сумок было выявлено датчиками радиационной безопасности.

«Сумка перемещена в специализированное помещение. На место прибыли специалисты для проведения радиационной разведки и дополнительных замеров», — уточнил собеседник агентства. Как отмечается, этот случай стал уже четвертым за две недели.

Несколько дней назад в Шереметьево Россельхознадзор приостановил оформление партии готовых мясных изделий весом 72 килограмма из Азербайджана. Как было установлено при проведении пограничного ветеринарного контроля, на ввоз подконтрольной продукции не было разрешения Россельхознадзора, отсутствовали также ветеринарные сертификаты и необходимые отметки на маркировочных этикетках, которые были нанесены на транспортную и потребительскую упаковку.