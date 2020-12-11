Партию мясных изделий из Азербайджана задержали в Шереметьево

Оформление партии готовых мясных изделий весом 72 килограмма из Азербайджана приостановил в аэропорту Шереметьево Россельхознадзор.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям 27 ноября 2020 года в аэропорту Шереметьево на СВХ ОАО „Шереметьево-Карго“ приостановлено оформление партии готовых мясных изделий в ассортименте весом 72 килограмма, поступившей из Азербайджана», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

При проведении пограничного ветеринарного контроля было установлено, что на ввоз подконтрольной продукции не было разрешения Россельхознадзора, также отсутствовали ветеринарные сертификаты и необходимые отметки на маркировочных этикетках, которые были нанесены на транспортную и потребительскую упаковку.

Движение груза приостановлено, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Россельхознадзор ранее запретил ввоз в Россию некоторых овощей и фруктов из Азербайджана и Армении из-за вредителей и болезни: южноамериканской томатной моли, восточной плодожорки и вируса мозаики пепино.

Решения о запрете на ввоз овощей и фруктов из-за рубежа принимает Россельхознадзор. Профильное ведомство не должно согласовывать свои действия с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что все делается во взаимодействии с Кабинетом министров и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения.