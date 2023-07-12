Криминал 12 июля 2023, 13:53 Утонувшим в Анапе туристом оказался чиновник, пытавшийся спасти девушку — СМИ Shot: погибшим 9 июля в Анапе оказался волгоградский чиновник, пытавшийся спасти девушку piqsels

Читать 360tv в

Утонувшим в Черном море в Анапе 9 июля оказался чиновник из Волгоградской области Михаил Ткачев, сообщил Telegram-канал Shot. В тот день погибший пытался спасти девушку, которая начала тонуть во время шторма.

Издание напомнило, что 9 июля в Анапе запретили купаться из-за непогоды. Мощные ливни не смутили некоторых туристов. Одна из отдыхавших девушек решила искупаться в море, однако начала тонуть. На помощь бросился Михаил Ткачев.

Реклама

Он смог ей помочь, однако его самого утащило подводное течение. В течение последних 17 лет погибший трудился в должности замначальника отдела регулирования тарифов в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, добавили авторы статьи.

Штормовое предупреждение в Анапе действовало несколько дней. Представители правоохранительных органов ранее подтвердили, что 9 июля в Черном море утонул человек.

Мощные ливни обрушились и на Сочи. По словам одной из отдыхающей там очевидицы, вода затопила ее отель до уровня второго этажа. По ее словам, в тот момент почти все постояльцы спали, сообщил RT.