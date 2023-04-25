Эксклюзив 25 апреля 2023, 14:57 Обнаруженную в московском метро гранату увезли на полигон для обследования Источник «360»: саперы вывезли обнаруженную в метро Москвы гранату на полигон РИА «Новости»

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Специалисты-взрывотехники вывезли обнаруженную у пассажира московского метро гранату на полигон для дальнейшего обследования. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Гранату нашли у пассажира при входе на станцию «Лермонтовский проспект». После этого северный вестибюль станции временно закрыли для входа и выхода.

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В настоящее время все ограничения сняли. Метро в это время не переставало работать в штатном режиме.