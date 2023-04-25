25 апреля 2023, 14:57
Обнаруженную в московском метро гранату увезли на полигон для обследования
Источник «360»: саперы вывезли обнаруженную в метро Москвы гранату на полигон
Специалисты-взрывотехники вывезли обнаруженную у пассажира московского метро гранату на полигон для дальнейшего обследования. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.
Гранату нашли у пассажира при входе на станцию «Лермонтовский проспект». После этого северный вестибюль станции временно закрыли для входа и выхода.
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В настоящее время все ограничения сняли. Метро в это время не переставало работать в штатном режиме.
Метро
Москва 2023
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