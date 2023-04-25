Эксклюзив 25 апреля 2023, 11:46 Гранату обнаружили у пассажира в метро Москвы Источник «360»: у пассажира нашли гранату в московском метро РИА «Новости»

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Гранату нашли у пассажира на станции «Лермонтовский проспект» в метро Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По его данным, гранату обнаружили в приборе для досмотра багажа. На место прибыла полиция. Территорию оцепили, добавил источник.

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Кроме того из соображений безопасности первый вестибюль закрыли на вход и выход и вызвали кинологов, отметил собеседник «360». Он подчеркнул, что метро продолжает работать в штатном режиме.

В Telegram-канале департамента транспорта столицы подтвердили, что на станции «Лермонтовский проспект» по требованию полиции временно закрыли для входа северный вестибюль. Речь идет о выходах 5-6, уточнили в ведомстве.

«Для входа пользуйтесь южным вестибюлем (выходы 1-4) и станцией „Косино“ Некрасовской линии», — попросили в дептрансе.

Все обстоятельства случившегося уточняются.