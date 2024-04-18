Важное 18 апреля 2024, 08:11 Обломки сбитых в Ростовской области БПЛА упали в Каменске-Шахтинском Губернатор Голубев: обломки БПЛА в Каменске выбили стекла в здании предприятия

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В Ростовской области сбили три беспилотника. Обломки упали в районе промышленного предприятия и повредили остекление. Один сотрудник получил порезы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В результате паденияобломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия», — сказал он.

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Василий Голубев уточнил, что три беспилотника уничтожили около двух часов ночи в районе города Каменска-Шахтинского. Пострадавшему работнику предприятия оказали первую помощь. По словам губернатора, он отказался от госпитализации.

Российские ПВО отразили ночную атаку несколькими типами вооружений. В Белгородской, Ростовской и Воронежской областях нейтрализовали беспилотники, снаряды реактивной системы RM-70 Vampire, ракеты «Точка-У» и метеозонды.