14 июля 2023, 04:00
Обломки рухнувшего в Курской области дрона попали в жилой дом — СМИ
Mash: обломки упавшего в Курской области беспилотника попали в жилой дом
Ночью 14 июля в городе Курчатове Курской области прогремел взрыв. Предположительно, система ПВО сбила беспилотник. По данным Telegram-канала Mash, обломки попали в жилой дом.
«Обломки упавшего БПЛА торчат из окна на втором этаже жилого дома на улице Энергетиков в Курчатове. Те, что лежат на земле, разбирают зеваки. На первом этаже частично выбиты стекла», — сказано в сообщении.
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Также отмечается, что дрон был самодельным и на реактивной тяге. На фотографиях обломков, которые сделали очевидцы, авторы канала увидели тайваньскую турбину Kingtech K-210G.
Официальных комментариев от властей города пока не поступало.
Ранее стало известно, что в Воронеже также прогремел взрыв. Местные жители видели яркую вспышку и громкий хлопок. В Сети появились видеокадры произошедшего.
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