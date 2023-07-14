Эксклюзив 14 июля 2023, 01:15 Момент взрыва в Воронеже попал на видео «360»: момент взрыва в Воронеже попал на видео

Читать 360tv в

Громкий взрыв раздался в Воронеже вечером 13 июля. В распоряжении «360» появилось несколько видеозаписей с этим происшествием.

На кадрах видна очень яркая вспышка, за которой следует громкий хлопок. Время на камерах, заснявших взрыв, показывает 22:54.

По данным Telegram-канала Mash, в городе могла сработать система противовоздушной обороны.

В администрации города прокомментировали появившиеся в сети видео и рассказы очевидцев. Там заявили, что обстановка в городе спокойная.

«На территории Воронежа обстановка в настоящее время является спокойной. Чрезвычайных происшествий, требующих выезда службы спасения, не зафиксировано», — отметили в мэрии.

Других подробностей пока не сообщается. Информации о пострадавших также не поступало.