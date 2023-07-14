14 июля 2023, 01:15
Момент взрыва в Воронеже попал на видео
«360»: момент взрыва в Воронеже попал на видео
Громкий взрыв раздался в Воронеже вечером 13 июля. В распоряжении «360» появилось несколько видеозаписей с этим происшествием.
На кадрах видна очень яркая вспышка, за которой следует громкий хлопок. Время на камерах, заснявших взрыв, показывает 22:54.
По данным Telegram-канала Mash, в городе могла сработать система противовоздушной обороны.
В администрации города прокомментировали появившиеся в сети видео и рассказы очевидцев. Там заявили, что обстановка в городе спокойная.
«На территории Воронежа обстановка в настоящее время является спокойной. Чрезвычайных происшествий, требующих выезда службы спасения, не зафиксировано», — отметили в мэрии.
Других подробностей пока не сообщается. Информации о пострадавших также не поступало.
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