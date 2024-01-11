Происшествия 11 января 2024, 14:51 Пьяная женщина устроила дебош в московском «Бургер Кинге» Shot: пьяная посетительница устроила дебош в «Бургер Кинге» на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Пьяная посетительница устроила дебош в ресторане «Бургер Кинг» на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, девушка набросилась на сотрудницу, требуя назвать ее фамилию и имя, чтобы написать на нее жалобу.

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«Ты со мной ругаешься, зачем? Имя, фамилию, отчество говори», — негодовала она.

Не услышав ответа, девушка начала громить кассу, швыряя стоящие на ней предметы в сторону работников и хватая оборудование. Причина такого поведения не уточняется.

При этом никто из присутствующих не посчитал нужным остановить дебоширку. Она успокоилась и покинула заведение самостоятельно.

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