Происшествия 26 февраля 2024, 22:10 Мертвую молодую пару из Крыма нашли в квартире в Петербурге Пара крымчан отравилась неизвестным порошком на съемной квартире в Петербурге РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге хозяйка квартиры нашла тела двух жителей Крыма, которые снимали у нее жилое помещение. Об этом сообщило издание 78.ru.

Собственница решила проверить квартиру после того, как арендаторы перестали выходить на связь. В квартире она нашла два тела и вызвала полицию. Правоохранители выяснили, что умершие парень и девушка раньше жили в Крыму, нигде не работали. Погибший молодой человек имел судимость.

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Полицейские не обнаружили следов насильственной смерти на их телах. При этом рядом с погибшими нашли пакет с частицами неизвестного белого вещества, банковскую карту и свернутую купюру.

По предварительной информации, пара крымчан погибла в результате острого отравления неустановленным веществом. Их тела отправили в морг, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге нашли тела местной зоозащитницы и ее дочери-подростка, которые, по предварительной информации, погибли из-за утечки газа в квартире.