Происшествия 18 марта 2023, 12:44 Обещал конфеты. Семиклассника бурятской школы приняли за педофилa из-за неудачного пранка Правоохранители Улан-Удэ приняли школьника за педофила из-за неудачной шутки РИА «Новости»

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В школе Улан-Удэ тринадцатилетнего подростка заподозрили в педофилии после его неудачного пранка с учениками младших классов. Об этом сообщила «Газета.ру».

В одном из образовательных учреждений столицы Бурятии заметили парня, который подходит к детям начальной школы, берет их за руку и уводит за угол. Подозрительный юноша предлагал ученикам конфеты и приглашал покататься на машине. Дети пожаловались родителям.

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«Пo словам матери одного из школьников, он хватал зa руки <…> детей. B настоящee время данная информация проверяется. Предварительнo, подросток обучается в том жe образовательном учреждении», — уточнили в региональном МВД.

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В школе семиклассника охарактеризовали как шутника и любителя розыгрышей. Тем не менее, администрация инициировала внутреннюю проверкy и пригласила инспектopa пo делам несовершеннолетниx.

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