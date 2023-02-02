Происшествия 02 февраля 2023, 16:32 Житель Петербурга получил наказание за вымышленную историю об ограблении

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Суд Курортного района Петербурга вынес наказание местному жителю, который выдумал историю об ограблении. Об этом написал «Патрульный Петербурга».

Мужчина обратился в полицию, рассказав, что неизвестные похитили у мужа его сестры 90 тысяч евро. Проведя расследование, правоохранители выяснили, что похитителем является сам заявитель, потративший украденные деньги на личные нужды, сообщила Neva.Today.

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За ложные сведения мужчину приговорили к исправительным работам на шесть месяцев с удержанием из зарплаты 5%.