Эксклюзив 29 декабря 2022, 22:37 «Оба поехали на зеленый свет». Очевидец поделился подробностями ДТП с отлетевшей в столб машиной в Москве Unsplash

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Кроссовер Mercedes и такси Skoda не поделили дорогу — в результате такси отлетело в столб, пострадали два человека. Очевидец ДТП рассказал «360» подробности столкновения.

«Оба поехали на зеленый свет. Когда на зеленый ехали, кто-то превысил скорость. Сейчас разбирается ГИБДД. [Ударились] по касательной, ехали в разных направлениях. Никто не знает, как столкнулись», — поделился очевидец.

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Авария произошла на улице Большой Пироговской в Москве. По словам очевидца, в кроссовере было три человека и они не пострадали.

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Автомобиль такси от удара отлетел в столб, пассажирку зажало внутри салона, ей потребовалась медицинская помощь. Водитель Skoda ударился головой о руль, его осмотрели сотрудники скорой помощи. Всего на месте ДТП работали три машины скорой помощи.