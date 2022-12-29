Эксклюзив 29 декабря 2022, 21:35 «Отлетела в столб». Два человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Москве Источник «360»: два человека пострадали в ДТП на Большой Пироговской в Москве

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На Большой Пироговской улице в Москве столкнулись кроссовер Mercedes и такси Skoda, сообщил источник «360». По его словам, в результате ДТП пострадали два человека. На место происшествия прибыли три машины скорой помощи, медики осматривают травмированных.

Авария произошла в районе дома 21. Дорогу не поделили белый Mercedes и желтая Skoda.

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«Такси Skoda столкнулась со вторым автомобилем и отлетела в столб, в результате чего зажало пассажирку. Ее извлекли, ей занимается скорая», — рассказал собеседник «360».

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Водитель такси ударился головой об руль, медики осматривают мужчину. В Mercedes никто не пострадал.