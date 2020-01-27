О семье брошенных в Шереметьево детей рассказали власти их родного города

Семья двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых накануне отец оставил в столичном аэропорту «Шереметьево», не состояла на учете как неблагополучная, сообщили в администрации города.

Воспитанием мальчиков занимался их отец, рассказал собеседник РИА «Новости». Мужчина ездил на заработки вахтовым методом.

В 2017 году матери вынесли предупреждение о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Женщина оставила детей одних дома, пока выходила за хлебом, а мальчики в это время опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги.

Старший мальчик до последнего момента посещал школу, младший — ходил в детский сад.

Собеседник агентства отметил, что документы из школы на старшего ребенка отец забрал 24 января. Мужчина объяснил это тем, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье, а также возможность найти работу.

Двоих детей, за которыми никто не смотрел, остановили сотрудники безопасности аэропорта «Шереметьево» 26 января. В рюкзаке одного из братьев нашли их свидетельства о рождении и записку, предположительно, от их отца.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с «360» рассказала, что в записке мужчина просит помочь сейчас детям, и не разлучать их. Сам он, по возможности, будет готов через какое-то время их забрать.

По данным РИА «Новости», никто из родственников не захотел забирать к себе детей из Шереметьево. Об этом сообщила хабаровский детский омбудсмен. Так что скорее всего их отдадут в детдом.