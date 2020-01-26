Стали известны подробности о брошенных в Шереметьево детях

Брошенные отцом двое мальчиков девяти и пяти лет прилетели в Шереметьево из Хабаровска. Их самолет приземлился в 12:56 в воскресенье, 26 января. Об этом «360» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Двоих детей, за которыми никто не смотрел, остановили сотрудники, отвечающие за безопасность. В рюкзаке одного из братьев нашли их свидетельства о рождении и записку, предположительно, от их отца.

Мальчиков накормили, успокоили и передали в Линейный отдел МВД. Там выяснят всех обстоятельства и помогут детям. К делу уже подключились органы опеки.

«Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выясняет обстоятельства случившегося, находится на связи с уполномоченными ведомствами. Ближайшее время дети будут находиться в больнице, где им проведут необходимое обследование, ведутся поиски ближайших родственников мальчиков», — сообщила пресс-служба Анны Кузнецовой.

Ранее стало известно, что в записке отец оставленных мальчиков написал, что у него нет денег на их содержание, поэтому он оставляет их. Сами братья сказали, что папа часто уходил и они оставались одни.

Baza сообщила, что мальчиков оставил 41-летний уроженец Комсомольска-на-Амуре. В записке он попросил временно разместить их в приюте, так как у него тяжелая финансовая ситуация. При этом он особо подчеркнул, что братьев разлучать не нужно. Забрать сыновей он пообещал позже, как только решит свои проблемы.