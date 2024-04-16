Эксклюзив 16 апреля 2024, 20:18 «Нужно предупреждать». Эксперт — о защите детей от мошенников в мессенджерах Мясоедов: детей надо предупреждать об опасности общения в мессенджерах ru.freepik.com

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Виртуальный мир в последнее время стал особенно опасным для детей и молодого поколения. О том, как избежать негативных последствий от общения с мошенниками, ведущая «360» Екатерина Малашенко выяснила у IT-эксперта Павла Мясоедова.

По его словам, родители и их дети, а также молодое поколение должны помнить о том, что современный виртуальный мир приносит не только пользу, но несет в себе вполне реальные угрозы.

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Они исходят в том числе из огромного количества мошенников, преступников, психопатов, различных других деструктивных социальных элементов, которые ведут свою противоправную деятельность в мессенджерах, на различных коммуникационных платформах, которые существуют в том числе и в социальных сетях.

«Детей нужно предупреждать и рассказывать им о том, что, если им пишет какой-то деструктивный элемент, этот человек проявляет агрессию в их сторону или просит проявить агрессию в сторону третьих лиц, то такой разговор нужно прерывать моментально», — объяснил эксперт.

Родителям, во-первых, [нужно] блокировать эти чаты, во-вторых, если там есть действительно признаки серьезного правонарушения, не дай Бог, теракта, то сообщать незамедлительно в правоохранительные органы. Потому что правоохранительные органы имеют связь с разработчиками этих коммуникативных платформ, имеют связь с мессенджерами. Павел Мясоедов

Ранее Мясоедов рассказал, что действия мошенников вынуждают разработчиков мессенджеров хранить переписку пользователей не менее полугода.