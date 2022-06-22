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    22 июня 2022, 11:55

    Пожар на Новошахтинском НПЗ полностью ликвидировали

    РИА «Новости»: пожарные потушили возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе

    Максим Зинкин

    Пожарные ликвидировали возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель регионального ГУ МЧС России.

    «Полностью пожар ликвидирован в 10:50 по московскому времени», — заявил представитель ГУ МЧС.

    Всего в тушении пожара приняли участие 24 единицы техники и 68 человек, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

    Ранее в распоряжении «360» появились эксклюзивные кадры, на которых видно, как беспилотник врезался в здание Новошахтинского завода.