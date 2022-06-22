Пожар на Новошахтинском НПЗ полностью ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель регионального ГУ МЧС России.

«Полностью пожар ликвидирован в 10:50 по московскому времени», — заявил представитель ГУ МЧС.

Всего в тушении пожара приняли участие 24 единицы техники и 68 человек, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

Ранее в распоряжении «360» появились эксклюзивные кадры, на которых видно, как беспилотник врезался в здание Новошахтинского завода.