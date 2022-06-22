Момент атаки беспилотника на нефтеперерабатывающий завод под Ростовом попал на видео

Беспилотник врезался в Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Красносулинском районе Ростовской области. Вскоре после этого на предприятии начался пожар. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

Огонь распространился на 50 квадратных метров. Пожар удалось локализовать, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Информация поступила в МЧС в 09:25. Сообщалось, что пожар произошел на АВТ-1 (теплообменнике). Сейчас на месте пожара работают 35 специалистов, 17 единиц техники, в том числе 30 человек и 14 единиц техники МЧС России. Погибших и пострадавших нет.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Пожар локализовали в 10:12. Причина возгорания уточняется.