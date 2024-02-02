Происшествия 02 февраля 2024, 21:52 «Нож был близко к горлу». На российского фигуриста Дикиджи напали в метро Российского фигуриста Дикиджи чуть не зарезали в метро

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Фигурист, призер Чемпионата России Владислава Дикиджи рассказал, что его чуть не зарезали в метро. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

«Нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже и все. На данный момент, нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — написал Дикиджи.

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Спортсмен заверил подписчиков, что он «цел и невредим».

Ранее нападение на фигуриста прокомментировал его тренер Олег Татауров в разговоре с RT. По его словам, на спортсмена в метро напал неадекватный пожилой пассажир.

«Человек лет 60 и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дернул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял», — рассказал Татауров.

Тренер добавил, что Дикиджи поехал в полицию давать объяснения и выразил надежду, что агрессивного вооруженного мужчину скоро перехватят.

Ранее в Махачкале убили бойца Fight Nights Магомедрасула Мутаева. Спортсмена расстреляли у подъезда его дома. В 21-летнего бойца выпустили восемь пуль, одна из которых попала в голову. Он полученных ранений Мутаев скончался до приезда скорой помощи.