Происшествия 01 февраля 2024, 09:57 Убийство бойца Мутаева в Махачкале записала уличная камера Момент убийства бойца Мутаева в Махачкале попал на видео

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Бойца Fight Nights Магомедрасула Мутаева расстреляли возле подъезда дома, расположенного на Гапцахской улице в Махачкале. Преступление попало на уличные камеры, видео 18+.

Накануне вечером неизвестный произвел несколько выстрелов в 21-летнего Мутаева, который возвращался домой с тренировки. Судя по кадрам, появившимся в Сети, нападавший был один.

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Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Глава ведомства поставил его расследование на личный контроль и поручил представить доклад.

В конце января в Челябинске неизвестный совершил нападение на чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого. Злоумышленник выпустил в спортсмена 20 пуль, когда тот был на ночной пробежке. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.