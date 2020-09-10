Новый пожар в порту Бейрута не могут потушить

Пожарные расчеты пока не могут справиться с новым возгоранием в порту Бейрута. Им требуются дополнительные ресурсы.

«Мы еще не справились с возгоранием и просим администрацию порта сообщить о том, какие материалы есть на складе, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников», — рассказал глава службы гражданской обороны Ливана Реймон Хатар в эфире телеканала LBC. Его слова приводит РИА «Новости».

Хатар обратился к владельцам частных автоцистерн с просьбой доставить воду в порт для тушения пожара. Огонь распространяется в сторону оживленного автомобильного моста Шарль Хелю и остановить его пока невозможно, поэтому нужно действовать как можно быстрее. Сейчас тушением пожара занимаются 16 пожарных расчетов и вертолеты.

Возгорание началось на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута.

Мощный взрыв прогремел в столице Ливана 4 августа. В порту взорвалась селитра, которая хранилась там в неподходящих условиях. В результате разрушенными оказались сотни домов, погибли более 150 человек. После случившегося в Ливане начались протесты, которые привели к отставке правительства.