Новосибирец попытался вырезать другу варикоз и убил его

В Новосибирске пьяный мужчина решил провести своему другу сложную хирургическую операцию и попытался вырезать ему варикоз с помощью ножа прямо в квартире. Его знакомый впоследствии скончался, сообщил сайт kp.ru.

Трагедия произошла в многоэтажке на улице Чехова. По рассказу источника, пьяный 45-летний сибиряк вызвался помочь своему 38-летнему знакомому решить проблему с «шишками» на ноге. И начал вырезать их ножом. В итоге человека не стало.

Когда на место прибыли полицейские, страдавший от варикоза новосибирец был уже мертв. Два ножа и окровавленные тряпки нашли там же. А его пьяного друга задержали.

Варикоз — заболевание, при котором происходит расширение стенок вен на ногах. Это чревато образованием тромбов, что может привести к трагическим последствиям.

Ранее в Ханты-Мансийске задержали молодого человека, подозреваемого в двойном убийстве. По версии следствия, в конце мая юноша поссорился с братом своего отчима и его 80-летней матерью, после чего напал на них с ножом. Об этом сообщало ИА НСН.