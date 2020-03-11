Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно

Лейкоз, которым заболел миллиардер Олег Тиньков, иначе называют «рак крови». Специалисты рассказали, что в большинстве случаев его начало не сопровождается никакими выраженными симптомами. Могут быть признаки, напоминающие легкую простуду, а человек даже не догадывается, что все гораздо серьезней. Если не начать лечение вовремя, смерть наступает буквально за два месяца. При этом стойкой ремиссии в любом случае удается добиться только в 30% случаев.

Варикоз, который знаком многим женщинам, не так безобиден, как считает большинство. Расширенные вены имеют склонность к образования тромбов — сгустков крови. Оторвавшийся тромб блокирует кровообращение и приводит к смерти за 15 минут. Причем, случается это совершенно внезапно. Врачи настоятельно рекомендуют регулярно проверять вены при наличии варикоза, чтобы минимизировать вероятность трагических последствий.

Грипп, который никого не пугает, в отличие от коронавируса, также может стать причиной смерти. Точнее, не сам грипп, а его осложнение в виде вирусной пневмонии. Воспаление легких может начаться внезапно и окончиться летально за 2-3 дня. Поэтому лучше вовремя делать прививки от гриппа.

Аллергия может иметь фатальные последствия в случае наступления анафилактического шока. В этом состоянии случается резкий отек дыхательных путей, смертность при котором составляет до 20% случаев. Поэтому необходимо знать свои аллергены и избегать контактов с ними.