Происшествия 28 марта 2023, 13:27 Известный кондитер и частный детектив погибли в ДТП с грузовиком в Орловской области Эксперт передачи Андрея Малахова Светлана Левина с семьей погибла в ДТП под Орлом Пресс-служба МВД

Читать 360tv в

В Орловской области на трассе М-2 «Крым» погибли сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин, его жена, сотрудница детективного агентства и участница телешоу Светлана Левина, а также ее брат. Племянника четы госпитализировали в тяжелом состоянии. Водителя грузовика, который врезался в их машину, задержали, сообщил Telegram-канал Mash.

Авария произошла 24 марта, в 00:40, в Мценском районе на автодороге М-2 «Крым». Грузовик Mercedes-Benz, по данным пресс-службы УМВД России по Орловской области, двигался в сторону Москвы, на 305-м километре он выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Pajero.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

Водитель легковушки 1978 года рождения умер по пути в больницу, два пассажира — женщина 1978 года рождения и мужчина 1975 года рождения — скончались на месте. Мальчика 2010 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии, а водителя грузовика 1983 года рождения задержали.

Правоохранители завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

За рулем, по информации Mash, находился Алексей Левин, погибли его супруга и брат. В реанимацию увезли 13-летнего племянника известного кондитера. Водителя большегруза на время следствия отправили под домашний арест.

Если Алексея Левина знали как одного из лучших кондитеров России, то его жену Светлану Левину — как сотрудницу детективного агентства и эксперта шоу Андрея Малахова, сообщил StarHit. В 2021 и 2022 годах женщина также работала в Главном следственном управлении Следкома России.