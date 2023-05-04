Криминал 04 мая 2023, 23:35 Лабораторию по производству наркотиков выявили в Ленобласти

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В Ленинградской области правоохранителям удалось пресечь деятельность лаборатории по производству запрещенных веществ. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, нарколаборатория находилась в поселке Малышево в одном из частных домов. Кроме оборудования для изготовления наркотиков, силовики нашли там шесть ведер, наполненных запрещенными веществами. Сотрудники полиции задержали нескольких человек, которых заподозрили в причастности к работе лаборатории. Возбуждены уголовные дела.